شراء محتوى علمي وتوزيع جداول الحصص.. أبرز استعدادات «التعليم» للنظام الجديد

منذ 30 دقيقة اخبار التعليم
شراء محتوى علمي وتوزيع جداول الحصص.. أبرز استعدادات «التعليم» للنظام الجديد
وزير التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، بحلول العام الدراسي 2018 / 2019 ، لتدخل مصر مرحلة جديدة من تطوير منظومة التعليم ، عن طريق إرساء نظام جديد ، تبدأ الوزارة تطبيقه على مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الثانوي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، وهي كما يلي:

1. تدريب معلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم نحو 32 ألف معلمة.

2. تدريب معلمي الصف الأول الثانوي ، على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم 80 ألف معلم.

3. جملة ما تم تدريبهم على نظام التعليم الجديد ، وصل إلى نحو 120 ألف عضو هيئة تدريس.

4. الاستعانة بخريجات كليات التربية ودار العلوم ، خلال تأديتهم الخدمة العامة ، لدعم نظام التعليم الجديد.

5. بدأت مرحلة دمج المحتوى العلمي في التكنولوجيا ، للصف الأول الثانوي.

6. جار توصيل المدارس الثانوية ، بشبكات الإنترنت والألياف الضوئية وسيرفرات.

7. جار شراء محتوى علمي وفيديوهات ، يتم توفيرها على بنك المعرفة ، بهدف الاستفادة منها في نظام التعليم الجديد.

8. يتضمن نظام التعليم الجديد ، إعادة توزيع جداول الحصص ، وتقسيم اليوم الدراسي ، وإعداد خطط توزيع المناهج.

9. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تصميم المناهج الجديدة للصفوف الدراسية الأولى.

10. انتهاء طباعة جزء كبير منها ، سواء كتب الباقة أو المواد المنفصلة.

11. إلغاء تطبيق كتاب المستوى الرفيع ، على الصف الأول الابتدائي في مدارس اللغات.

12. وضع آليات جديدة للتقويم ، وعدد التقييمات التي يتلقاها الطالب خلال العام الدراسي.

13. تصل أجهزة التابلت خلال أيام ، ويبدأ توزيعها في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

15. يتم توزيع الكتاب الورقي مع التابلت ، على طلاب الثانوية التراكمية.

16. تدرس كل مدرسة نظام التعليم الجديد ، حسب اللغة التي تطبقها ، أي أنه سوف يتم ترجمة المحتوى للطلاب.

17. يتم توفير نحو 5 آلاف فراغ ببعض المدارس ، لحل جزء من الكثافات.

18. يعقد أول امتحان لطلاب الصف الأول الثانوي في النظام الجديد ، بعد شهر يناير المقبل.

19. الثانوية الجديدة سوف تكون تجريبية ، وذلك في أول عام لها ، حيث لن تدخل في مجموع الطالب.

20. يتم اقتطاع جزء من ميزاينة الخطة الاستثمارية  في المديريات ، ويتم توجيهها لدعم منظومة التابلت.