شراء محتوى علمي وتوزيع جداول الحصص.. أبرز استعدادات «التعليم» للنظام الجديد

Advertisements

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، بحلول العام الدراسي 2018 / 2019 ، لتدخل مصر مرحلة جديدة من تطوير منظومة التعليم ، عن طريق إرساء نظام جديد ، تبدأ الوزارة تطبيقه على مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الثانوي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. تدريب معلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم نحو 32 ألف معلمة.

2. تدريب معلمي الصف الأول الثانوي ، على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم 80 ألف معلم.

3. جملة ما تم تدريبهم على نظام التعليم الجديد ، وصل إلى نحو 120 ألف عضو هيئة تدريس.

4. الاستعانة بخريجات كليات التربية ودار العلوم ، خلال تأديتهم الخدمة العامة ، لدعم نظام التعليم الجديد.

5. بدأت مرحلة دمج المحتوى العلمي في التكنولوجيا ، للصف الأول الثانوي.

6. جار توصيل المدارس الثانوية ، بشبكات الإنترنت والألياف الضوئية وسيرفرات.

7. جار شراء محتوى علمي وفيديوهات ، يتم توفيرها على بنك المعرفة ، بهدف الاستفادة منها في نظام التعليم الجديد.

8. يتضمن نظام التعليم الجديد ، إعادة توزيع جداول الحصص ، وتقسيم اليوم الدراسي ، وإعداد خطط توزيع المناهج.

9. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تصميم المناهج الجديدة للصفوف الدراسية الأولى.

10. انتهاء طباعة جزء كبير منها ، سواء كتب الباقة أو المواد المنفصلة.

11. إلغاء تطبيق كتاب المستوى الرفيع ، على الصف الأول الابتدائي في مدارس اللغات.

12. وضع آليات جديدة للتقويم ، وعدد التقييمات التي يتلقاها الطالب خلال العام الدراسي.

13. تصل أجهزة التابلت خلال أيام ، ويبدأ توزيعها في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

15. يتم توزيع الكتاب الورقي مع التابلت ، على طلاب الثانوية التراكمية.

16. تدرس كل مدرسة نظام التعليم الجديد ، حسب اللغة التي تطبقها ، أي أنه سوف يتم ترجمة المحتوى للطلاب.

17. يتم توفير نحو 5 آلاف فراغ ببعض المدارس ، لحل جزء من الكثافات.

18. يعقد أول امتحان لطلاب الصف الأول الثانوي في النظام الجديد ، بعد شهر يناير المقبل.

19. الثانوية الجديدة سوف تكون تجريبية ، وذلك في أول عام لها ، حيث لن تدخل في مجموع الطالب.

20. يتم اقتطاع جزء من ميزاينة الخطة الاستثمارية في المديريات ، ويتم توجيهها لدعم منظومة التابلت.