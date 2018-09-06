شراء محتوى علمي وتوزيع جداول الحصص.. أبرز استعدادات «التعليم» للنظام الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، بحلول العام الدراسي 2018 / 2019 ، لتدخل مصر مرحلة جديدة من تطوير منظومة التعليم ، عن طريق إرساء نظام جديد ، تبدأ الوزارة تطبيقه على مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الثانوي.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، وهي كما يلي:
1. تدريب معلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم نحو 32 ألف معلمة.
2. تدريب معلمي الصف الأول الثانوي ، على نظام التعليم الجديد ، حيث يبلغ عددهم 80 ألف معلم.
3. جملة ما تم تدريبهم على نظام التعليم الجديد ، وصل إلى نحو 120 ألف عضو هيئة تدريس.
4. الاستعانة بخريجات كليات التربية ودار العلوم ، خلال تأديتهم الخدمة العامة ، لدعم نظام التعليم الجديد.
5. بدأت مرحلة دمج المحتوى العلمي في التكنولوجيا ، للصف الأول الثانوي.
6. جار توصيل المدارس الثانوية ، بشبكات الإنترنت والألياف الضوئية وسيرفرات.
7. جار شراء محتوى علمي وفيديوهات ، يتم توفيرها على بنك المعرفة ، بهدف الاستفادة منها في نظام التعليم الجديد.
8. يتضمن نظام التعليم الجديد ، إعادة توزيع جداول الحصص ، وتقسيم اليوم الدراسي ، وإعداد خطط توزيع المناهج.
9. انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من تصميم المناهج الجديدة للصفوف الدراسية الأولى.
10. انتهاء طباعة جزء كبير منها ، سواء كتب الباقة أو المواد المنفصلة.
11. إلغاء تطبيق كتاب المستوى الرفيع ، على الصف الأول الابتدائي في مدارس اللغات.
12. وضع آليات جديدة للتقويم ، وعدد التقييمات التي يتلقاها الطالب خلال العام الدراسي.
13. تصل أجهزة التابلت خلال أيام ، ويبدأ توزيعها في منتصف شهر سبتمبر الحالي.
15. يتم توزيع الكتاب الورقي مع التابلت ، على طلاب الثانوية التراكمية.
16. تدرس كل مدرسة نظام التعليم الجديد ، حسب اللغة التي تطبقها ، أي أنه سوف يتم ترجمة المحتوى للطلاب.
17. يتم توفير نحو 5 آلاف فراغ ببعض المدارس ، لحل جزء من الكثافات.
18. يعقد أول امتحان لطلاب الصف الأول الثانوي في النظام الجديد ، بعد شهر يناير المقبل.
19. الثانوية الجديدة سوف تكون تجريبية ، وذلك في أول عام لها ، حيث لن تدخل في مجموع الطالب.
20. يتم اقتطاع جزء من ميزاينة الخطة الاستثمارية في المديريات ، ويتم توجيهها لدعم منظومة التابلت.
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