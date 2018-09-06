تعرف على استعدادات «التعليم» لتطبيق النظام الجديد ضمن «الثانوية التراكمية»

منذ 24 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على استعدادات «التعليم» لتطبيق النظام الجديد ضمن «الثانوية التراكمية»
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عن تفاصيل نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، الذي ينطلق في يوم 22 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات وضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتطبيق الثانوية التراكمية.

1. انتهى إنجاز المشروع بنسبة وصلت إلى 92%.

2- انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة ، من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة.

3. تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من توصيل شبكة الألياف الضوئية لباقي المدارس ، في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

4. تتولى الجهات المنفذة لتوصيل الشبكات الداخلية في المدارس ، الانتهاء منها في منتصف شهر يناير المقبل.

5. يتم توصيل الشبكات الداخلية في مدرستين ، كنموذج لما يتم تنفيذه في باقي المدارس ، ويتم تشغيلهما بالنظام الجديد.

6. يتم تسليم نحو 50 ألف طالب ومعلم ، جهاز التابلت في مطلع شهر أكتوبر المقبل ، على أن يستكما
ل تسليمه تباعا.

7. يستهدف المشروع ضمن مراحله ، إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس ، التي تضم مراحل التعليم الثانوي العام.

8. يتم تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها إلى المدارس ، ثم تركيبها ومكونات الشبكة في المدارس ، واختبارها قبل التسليم.

9. تتضمن مرحلة التنفيذ والتسليم ، توريد وتحميل وتطبيق برنامج الحماية من الفيروسات Antivirus & SOC.

10. يتم توريد وتحميل وتطبيق ، نظام إدارة الأجهزة اللوحية MDM ، فضلا عن تطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث SIEM.

11. يتم ربط المدارس والإدارات والمديريات التعليمية ، بمركز المعلومات الرئيسي ، وذلك عن طريق الشركة المصرية للاتصالات.

13. يتسلم الطلاب الأجهزة اللوحية وشرائح SIM الخاصة بهم ، وقدرة الأجهزة على الاتصال بالشبكة.