تعرف على استعدادات «التعليم» لتطبيق النظام الجديد ضمن «الثانوية التراكمية»

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عن تفاصيل نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، الذي ينطلق في يوم 22 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات وضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتطبيق الثانوية التراكمية.

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1. انتهى إنجاز المشروع بنسبة وصلت إلى 92%.

2- انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة ، من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة.

3. تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من توصيل شبكة الألياف الضوئية لباقي المدارس ، في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

4. تتولى الجهات المنفذة لتوصيل الشبكات الداخلية في المدارس ، الانتهاء منها في منتصف شهر يناير المقبل.

5. يتم توصيل الشبكات الداخلية في مدرستين ، كنموذج لما يتم تنفيذه في باقي المدارس ، ويتم تشغيلهما بالنظام الجديد.

6. يتم تسليم نحو 50 ألف طالب ومعلم ، جهاز التابلت في مطلع شهر أكتوبر المقبل ، على أن يستكما

ل تسليمه تباعا.

7. يستهدف المشروع ضمن مراحله ، إنشاء شبكة معلومات لجميع المدارس ، التي تضم مراحل التعليم الثانوي العام.

8. يتم تجهيز الخوادم بالبيانات قبل إرسالها إلى المدارس ، ثم تركيبها ومكونات الشبكة في المدارس ، واختبارها قبل التسليم.

9. تتضمن مرحلة التنفيذ والتسليم ، توريد وتحميل وتطبيق برنامج الحماية من الفيروسات Antivirus & SOC.

10. يتم توريد وتحميل وتطبيق ، نظام إدارة الأجهزة اللوحية MDM ، فضلا عن تطبيق نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث SIEM.

11. يتم ربط المدارس والإدارات والمديريات التعليمية ، بمركز المعلومات الرئيسي ، وذلك عن طريق الشركة المصرية للاتصالات.

13. يتسلم الطلاب الأجهزة اللوحية وشرائح SIM الخاصة بهم ، وقدرة الأجهزة على الاتصال بالشبكة.