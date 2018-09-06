إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات.. 78.3% للأداب و 78.2% للتجارة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، الموافق 6 سبتمبر الجاري، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019.

حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، في مؤتمر صحفي، نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة دور ثاني، للقبول بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المتاح بها أماكن شاغرة في هذه المرحلة.

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وكانت مكاتب الموقع الإلكتروني للتنسيق، قد أنهى أعماله مساء الإثنين الماضي، للطلاب الناجحين من الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات التى تبقى فيها اماكن شاغرة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، إذ جاءت على النحو التالي: عن القبول بكلية الآداب جامعة القاهرة بحد أدنى 321 درجة، أي بنسبة 78.3%، والقبول بكلية التعليم الصناعي، جامعة حلوان، بحد أدنى 320.5 درجة أي بنسبة 78.2%.

أما عن الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة جامعة أسوان 320.5 درجة، أي بنسبة 78.2%، والقبول بكلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ، بحد أدنى 320 درجة، أي بنسبة 78%، والقبول بكلية التجارة جامعة دمياط بنظام الانتساب الموجه، 320 درجة، أي بنسبة 78%، ثم جاء القبول بكليات التجارة جامعات حلوان والزقازيق وأسوان بنظام الانتساب، بنفس الحد الأدنى والنسبة المئوية 78%.

ومن جانبه، ذكر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية عقب إعلان نتيجة التنسيق، إن الوزارة أتاحت الموقع الإلكتروني للتنسيق للطلاب طوال الأيام الماضية لمنحهم الفرصة كاملة لتسجيل رغباتهم، لافتا إلى أن الطالب الذي لم يسجل رغبته، يعتبر متنازلا عن مكانه بالجامعة للعام الجديد مشددًا على أنه لن يتم التعديل على نتيجة التنسيق بعد إعلان النتيجة إلا من خلال تقليل الاغتراب والذي سيتم اتاحته عقب النتيجة مباشرة .

وأشار المشرف العام على التنسيق، أن طالب المرحلة الثالثة من التنسيق يمكنه معرفة نتيجته من خلال رقم جلوسه.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن ما حدث في المرحلة الثالثة من التنسيق هو ما قد جرى العمل به في المرحلة للدورين الأول والثانى بإجمالى أعداد باقى الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول هو 88105 طالب، إجمالى أعداد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الثاني هو 125167 طالب، وإجمالى أعداد الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدورين (الأول و الثاني) هو 213272 طالب.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت،الحد الأدنى للتقدم للتنسيق في المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بـ 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50%، وذلك لعدد 64575 طالبًا بالشعبة العلمية، و60592 طالبًا بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبًا

وقد بلغ عدد حالات استنفاد الرغبات (4828) طالب وطالبة رغباتهم ، لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.