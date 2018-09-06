لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية أو المعهد

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، الموافق 6 سبتمبر، في مؤتمر صحفي، نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة دور ثاني، للقبول بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، كما تم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المتاح بها أماكن شاغرة في هذه المرحلة.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، الأوراق المطلوبة للطلاب الناجحين في الثانوية العامة المرشحين للكليات والمعاهد المختلفة في المرحلة الثالثة من التنسيق وهي كالتالي:

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أولًا: الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح “استمارة النجاح”.

ثانيًا: شهادة الميلاد الاصلية.

ثالثًا: 6 صور شخصية.

رابعًا: نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.

خامسًا: شهادة التفوق الرياضي للحاصلين على حافز رياضي.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت، الحد الأدنى للتقدم للتنسيق في المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بـ 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50%، وذلك لعدد 64575 طالبًا بالشعبة العلمية، و60592 طالبًا بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبًا

وقد بلغ عدد حالات استنفاد الرغبات (4828) طالب وطالبة رغباتهم ، لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.