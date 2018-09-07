ما هي الأوراق المطلوب تقديمها للكليات بعد الحصول على بطاقة الترشيح؟

منذ 40 دقيقة اخبار التعليم
ما هي الأوراق المطلوب تقديمها للكليات بعد الحصول على بطاقة الترشيح؟
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الخميس ، نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما يهم الطلاب معرفته ، عن الأوراق المطلوب تقديمها للكليات ، بعد الحصول على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق ، وهي كما يلي:

1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح ، «استمارة النجاح».

2. شهادة ميلاد الطالب الأصلية.

3. عدد 6 صور شخصية للطالب.

4. نموذج 2 جند للطلاب للذكور فقط.

5. شهادة التفوق الرياضي بالنسبة للحاصلين على حافز رياضي.

6. بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق.