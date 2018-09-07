ما هي الأوراق المطلوب تقديمها للكليات بعد الحصول على بطاقة الترشيح؟

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الخميس ، نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما يهم الطلاب معرفته ، عن الأوراق المطلوب تقديمها للكليات ، بعد الحصول على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق ، وهي كما يلي:
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1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح ، «استمارة النجاح».
2. شهادة ميلاد الطالب الأصلية.
3. عدد 6 صور شخصية للطالب.
4. نموذج 2 جند للطلاب للذكور فقط.
5. شهادة التفوق الرياضي بالنسبة للحاصلين على حافز رياضي.
6. بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق.
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