ما هي الأوراق المطلوب تقديمها للكليات بعد الحصول على بطاقة الترشيح؟

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الخميس ، نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما يهم الطلاب معرفته ، عن الأوراق المطلوب تقديمها للكليات ، بعد الحصول على بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق ، وهي كما يلي:

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1. الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح ، «استمارة النجاح».

2. شهادة ميلاد الطالب الأصلية.

3. عدد 6 صور شخصية للطالب.

4. نموذج 2 جند للطلاب للذكور فقط.

5. شهادة التفوق الرياضي بالنسبة للحاصلين على حافز رياضي.

6. بطاقة الترشيح من مكتب التنسيق.