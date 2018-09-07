قبل أسبوعين من بداية الدراسي.. الصحة تعلن خطتها لوقاية الطلاب من الأمراض المعدية (تفاصيل)

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وضعت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، خطة شاملة للعلاج والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة في المدارس ، بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

ومن بين الأمراض الأكثر انتشارا في المدارس «الإنفلونزا والنكاف والحصبة» ، أو تلك التي تنتقل من خلال الطعام والشراب ، وقد تتسبب في نزلات معوية وحالات تسمم غذائي وفيروس الالتهاب الكبدي من النوع ( أ ) ، وأمراض أخرى مثل التهاب ملتحمة العين والجديري المائي.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن خطة وزارة الصحة والسكان ، للوقاية والعلاج من الأمراض المعدية في المدارس ، وهي كما يلي:

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائى أن الخطة تتضمن تقديم التطعيمات لطلاب السن المدرسي وهي (التطعيم بطعم الالتهاب السحائي AC لتلاميذ

1. تطعيم طلاب الصف الأول للحضانة والصف الأول الإبتدائي والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوي بطعم الالتهاب السحائي AC ، وتطعيم طلاب الصف الثاني والرابع الابتدائي بطعم الثنائي D.T.

2. تنفيذ نظام الترصد للاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه فيها ، وعمل التقصيات اللازمة للحالات وعزلها.

3. إنشاء غرفة طوارئ مزودة بخط ساخن (105) على مستوى الادارة والمديرية ، لتلقي البلاغات وإرسالها إلى المستوى الأعلى ، ومتابعة انتشار المرض المعدي.

4. سحب عينات الدم ومسحات الحلق من الحالات المشتبه بها وإرسالها للمعامل المركزية ، ومتابعة المخالطين للحالات خلال فترة الحضانة للمرض ، وتنظيم ندوات توعية عن طرق الإصابة بالمرض وطرق الوقاية.

5. إعطاء إجازة للمريض ، ومتابعة المخالطين له ، والتطعيم أو التجريع والتثقيف الصحي.

6. التأكد من جاهزية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي ، سواء بالأدوية أو الكوادر البشرية.

وحددت وزارة الصحة والسكان ، الشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت التعليمية لخلق بيئة صحية ، وهي كالتالي:

1. أن تكون التهوية جيدة عن طريق فتحات النوافذ ، واستخدام شفاطات ومرواح.

2. منع التدخين في المبنى ، والإضاءة بعدد لمبات كافٍ لمساحة الحجرة ، وتوفير مصدر مياه آمن أو خزانات يتم غسلها وتطهيرها دوريا ، ومنع استخدام الطلمبات الحبشية.

3. توفير دورات مياه بعدد كاف في المنشآت التعليمية ، وفصل دورات مياه الطلبة عن الطالبات.

4. تجميع المخلفات الصلبة في صناديق غير منفذة للسوائل ، والتخلص منها بطريقة آمنة يوميا ، وعدم حرق القمامة في حوش المدرسة وحظر حرقها بجوار المدرسة.

5. إخطار إدارة المتوطنة لرش المواد المطهرة ، في حال وجود قوارض وحشرات ، وزرع وتشجير داخل وخارج المدرسة ، وعدم ترك الباعة الجائلين خارج المدرسة.

6. صيانة دورية للمعامل والمختبرات المدرسية ، والتأكد من صلاحية المواد الكيميائية الموجودة ، والتخلص من الفائض منها بالطرق الصحيحة ، وحفظ المواد الكيميائية في الخزائن المعدة لها وتنظيمها ، ووجود عدد كافٍ من طفايات الحريق.

7. وجود مكان آمن لإيداع العهد والتخلص من الأثاث التالف بشكل فوري ، وعدم وضع الأثاث في فناء المدرسة والممرات وعلى سطح مبنى المدرسة ، وصيانة دورات المياه باستمرار.

8. التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية ، وملاحظة مصدر المياه الوارد إليها.

9. أن تكون العيادة مجهزة بحوض وصابون سائل ووسيلة مناسبة لتجفيف الأيدي ، ونوافذ مناسبة وجيدة التهوية ، وتكون مجهزة بكل ما يلزم.

10. تجديد طفايات الحريق باستمرار وتوزيعها في المبنى بأماكن يسهل الوصول إليها.

11. العناية بتثقيف التلاميذ بالعادات الصحية السليمة ، مثل غسل اليدين قبل وبعد الأكل وبعد قضاء الحاجة بالماء والصابون ، والعناية بالنظافة الشخصية ، وعدم استخدام أدوات الغير ، أو شراء أطعمة من باعة جائلين.