أرقام مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2018.. تعرف عليها

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أمس الخميس ، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2018 ، حيث كشفت النتيجة بالأرقام ، عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة وعدد من ترشح للكليات والمعاهد.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، النتائج والأرقام الخاصة بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018 ، وهي كما يلي:

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1. بلغ عدد طلاب الدور الأول ، الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية ، 881 ألفا و5 طلاب.

2. بلغ عدد الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة ، من الشعب العلمية والأدبية ، هو 125 ألفا و167 طالبا.

3. بلغ إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ، من الشعب العلمية والأدبية من الدورين الأول والثاني ، 213 ألفا و272 طالبا.

4. بلغ عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة ، في الشعب العلمية 119 ألفا و317 طالبا ، وفي الشعب الأدبية 89 ألفا و382 طالبا ، وذلك بإجمالي عدد طلاب بلغ 208 آلاف و699 طالبا.

5. ترشح 132 ألفا و387 طالبا وطالبة لكليات جامعية.

6. ترشح 71 ألفا و484 طالبا وطالبة لمعاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

7. استنفد 4 آلاف و828 طالبا وطالبة ، رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ، لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

8. بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018 ، يكون مكتب التنسيق أتم توزيع 528 ألفا و799 طالبا وطالبة في المراحل الثلاث.

9. بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب ، مجرد إخطار بترشيحه ، وليست مستندا رسميا لقيد الطالب في الكلية أو المعهد.

10. بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئيا قبل تقليل الاغتراب ، تعتبر لاغية حال تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب ، على موقع التنسيق الإلكتروني.

11. يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات ، بعد إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية للمرحلة الثالثة.