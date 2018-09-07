بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع التعليم

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع التعليم ، وهي كما يلي:

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تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ، حيث تم تنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل لـ10.9 مليار جنيه ، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة في جميع المراحل التعليمية تضم 40 ألف فصل ، بتكلفة 9.4 مليار جنيه ، حيث ساهمت زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس ، في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول ، والحد من تعدد الفترات الدراسية ، وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة.

وتولي وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ، اهتماما خاصا بتدريب المعلمين والكوادر الإدارية ، وتطوير المناهج الدراسية ، كما تم الانتهاء من 9 مدارس متفوقين ، تضم 144 فصلا بتكلفة 263 مليون جنيه ، بينما بلغ عدد المدارس اليابانية التي تم الانتهاء منها وتجهيزها ودخلت الخدمة التعليمية 45 مدرسة ، تضم 837 فصلا بتكلفة 938 مليون جنيه.

وانتهت الوزارة كذلك من تدريب 1.1 مليون معلم وكادر إداري ، و130 ألف مدرس تعليم فني ، وإضافة 1165 فصلا جديدا في التعليم الفني ، وتطوير 42 برنامجا دراسيا في التعليم الفني ، من إجمالي 220 برنامجا ، ومحو أمية 2.5 مليون مواطن ، فضلا عن إنشاء 3 مجمعات تكنولوجية.