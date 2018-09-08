بالأرقام.. إنجازات الفترة الرئاسية الأولى للسيسي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

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في كتاب بعنوان «مصر.. التحدي والإنجاز» ، وثّق مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، ما تحقق من إنجازات في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأرقام ، حيث استعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل ، ثمرة المشروعات القومية التي تم تنفيذها أو تلك الجاري استكمالها في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

ويستعرض موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ما تضمنه كتاب «مصر.. التحدي والإنجاز» في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وهي كما يلي:

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نفذت الدولة 893 مشروعا بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه ، في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها ، فضلا عن تنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار ، وأعمال الحماية من السيول ، وتنمية منابع نهر النيل ، وتدعيم السد العالي ، وتطوير الخطة المتكاملة.

وأنشأت الدولة كذلك قناطر أسيوط الجديدة ، بتكلفة 6 مليارات جنيه ، بهدف تحسين الري في زمام ترعة الإبراهيمية ، بمساحة نحو 1.65 مليون فدان ، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بإجمالي 32 ميجا وات ، وتطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويسين ملاحيين بعرض 17 مترا ، ومحور مروري حمولة 70 طنا لربط ضفتي النهر.

وانتهت الدولة كذلك ، من حفر وتجهيز 1070 بئرا جوفيا بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية ، وتم الانتهاء من مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري الذي شمل 4 آبار ، بتكلفة 234 مليون دولار ، حيث أضاف المشروع إنتاجا جديدا يقدر بنحو 5آلاف برميل زيت يوميا.

ووضعت وزارة الموارد المائية والري ، خطة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بقيمة إجمالية 4.64 مليار جنيه ، وجارٍ التنفيذ طبقا للأولويات ، كما تم تنفيذ أعمال مآخذ على ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة 933 مليون جنيه ، بهدف استصلاح 150 ألف فدان في شمال سيناء.