التعليم: إضافة بند مصروفات المدارس الخاصة والدولية على قاعدة البيانات المركزية

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، الموافق 8 سبتمبر، بإرسال منشورا تم توزيعه على جميع المديريات التعليمية بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن إضافة بند مصروفات المدارس الخاصة (عربي، لغات) والمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) على قاعدة البيانات المركزية.

وخلال المنشور الذي اصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت مسئولي إدارات التعليم الخاص، والتوجيه المالي، والإداري، والإحصاء بجميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة بجميع أنواعها على قاعدة البيانات المركزية وفق التعليمات، بحيث تُطْبَع كشوف المصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء وبالإدارة التعليمية، وتسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لتعبئة بيان المصروفات (مصروفات- أنشطة) لكل صف دراسي بالمدارس الخاصة والدولية.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية التوجيه المالي والإداري بالإدارة، واستيفاء التوقيعات بالكشوف بعد تعبئة بيان المصروفات وختمها بشعار الجمهورية، وتسليم كشوف الإحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونيا ثم طباعة الكشوف الإلكترونية.

وأفاد المنشور أنه يجب الانتهاء من ذلك بحد أقصى غدا الأحد الموافق 9 سبتمبر، للعرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.