“التعليم العالي” تعلن قوائم قبول الطلاب للعام الجامعي الجديد في الإسبوع الأول للدراسة

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أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الجامعي الجديد 2018-2019، وأتمت قاطرة التنسيق مسيرتها في الثلاث مراحل المختلفة لها، ليتم توزيع الطلاب على الكليات، بالجامات في انحاء الجمهورية، التي اختاروها حسب مجموع درجاتهم.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم إعلان قوائم القبول فى الأسبوع الأول من الدراسة، بالعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، وفقاً للأعداد المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية طبقاً للخطة التنسيقية للعام الجامعى، لافتًا إلى تحديث قاعدة بيانات الطلاب على نظام MIS لضمان كفاءة نظام الدفع الإلكترونى للعام الجديد.

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وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق لنحو 750 ألف طالب وطالبة من حاملي الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، وكذلك الانتهاء من إعداد قوائم قبول الطلاب الجدد، بالإضافة إلى القيام بأعمال التحويلات مع الأسبوع الأول للدراسة.

يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن الخميس الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، كذلك الحدود الدنيا للكليات والمعاهد.