كل ما تريد معرفته عن محظورات تقليل الاغتراب.. تعرف عليها

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فتحت مكاتب التنسيق المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، أبوابها اليوم السبت أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية ، الراغبين في تقديم طلبات تقليل الاغتراب ، ويستمر باب تلقي الطلبات مفتوحا ، حتى يوم الأربعاء المقبل.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، إجراءات ومحظورات طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ، وهي كما يلي:

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1. تحويلات تقليل الاغتراب جاءت في حدود النسبة المقررة ، وهي 10% من إجمالي المقبولين في الكليات.

2. يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

3. التحويل غير المناظر يكون عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

4. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

5. يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

6. لا توجد أي تحويلات ورقية.

7. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

8. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها ، مثل اجتياز اختبار القدرات.

9. المفاضلة بين الطلاب تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.