“التعليم” توضح حقيقة إلغاء تطبيق النظام التراكمي بالثانوية العامة

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وضح مركز معلومات مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة التربية والتعليم، بإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى للنظام الجديد فى العام الدراسى الحالى والذى سيبدأ فى 22 سبتمبر الجارى، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت بدورها صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى، مُشيرةً إلى أن نظام الثانوية العامة التراكمى الجديد سيُطبق بدايةً من العام الدراسى 2018-2019، وفقًا لما أعلنته الوزارة مُسبقًا، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء الموسم الدراسى الجديد.

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وأوضحت وزارة التعليم، أن العام الدراسي الجديد (2018/2019)، سوف يشهد لاول مرة تطبيق نظام الثانوية التراكمية على طلاب الصف الأول الثانوى، والذى سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ 4 امتحانات فى كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالى 12 امتحانا على مدار الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.

وأهابت الوزارة كل من ينشر أو يتداول أخبار عنها سواء في المواقع الإلكترونية أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن يتحرى الدقة، حتى لا يثير البلبلة وسط المواطنين بنشر المعلومات المغلوطة.

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يتم توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر “تابلت” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، فى حين سيتم توزيع الـ700 ألف تابلت المتبقية تباعًا على مدى الفصل الدراسى الأول، مُؤكدةً أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة.