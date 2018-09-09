عطا: 40 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب والتسجيل ينتهي الأربعاء المقبل

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كشف سيد عطا رئيس قطاع التعليم، المشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية، بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق في تقليل الاغتراب من طلاب المراحل الثلاثة للثانوية العامة حتى الآن 40 ألف طالب وطالبة.

وأكد المشرف العام على تنسيق الجامعات، في تصريحات صحفية، أن التسجيل في تقليل الاغتراب من طلاب المراحل الثلاثة للثانوية العامة، ممتد حتى مساء الأربعاء القادم على موقع التنسيق الحكومى،مشيرًا إلى أن النتيجة سوف تظهر بعد إغلاق الموقع بأيام قليلة وفور الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة.

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.وكان موقع التنسيق الإلكترونى قد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم اليوم السبت الماضي و حتى يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تحويلات تقليل الاغتراب تتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتمثلة فى أن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

ونوهت الوزارة، أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.