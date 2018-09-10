تصريحات هامة من التعليم بخصوص إلغاء المستوى الرفيع

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه قد تم “إلغاء المستوى الرفيع فى المدارس الرسمية، وكذلك المدارس الخاصة اللغات، والقوميات مع تحفظ الوزارة على تمكين الطلاب في تلك المدارس باللغة العربية الأم”.

وقد أعلن الوزير “إنه تعويضاً عن قرار إلغاء المستوى الرفيع، سوف يتم تدريس باقي مناهج النظام التعليمي الجديد في المدارس الرسمية، والخاصة، والقوميات باللغة الإنجليزية، إلى جانب تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية والخاصة لغات”.

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وأوضح “أنه بذلك لن يحتاج طلاب نظام التعليم الجديد للمستوى الرفيع، لأن هذا النظام سوف يفوق النظام التقليدي، الذي كان متبعاً خلال السنوات السابقة الذي كان يقوم على اكتفاء المدارس الخاصة والمدارس اللغات بتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية مع تدريس ما يسمى بالمستوى الرفيع”.

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