أبرز ضوابط نظام التعليم الجديد للمدارس

Advertisements

انتهت وزارة التربية والتعليم من الخطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد، الذي يطبق على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي، أبرز ضوابط وخطوات نظام التعليم الجديد، وهي كالتالي:

1. توزيع 708 آلاف تابلت على طلاب الأول الثانوي دفعة واحدة.

Advertisements

2. توصيل سيرفرات للمدارس في أكتوبر المقبل.

3. التابلت وسيلة لإنهاء مشكلات التظلمات والغش وخلافه ومجاني.

4. يتم تسليم التابلت عقب وصول الكميات المطلوبة، وأول امتحان به بعد يناير المقبل.

5. المنظومة الجديدة تهدف للقضاء على الغش والدروس الخصوصية والحفظ.

6. تدريب 100 ألف معلم على النظام الجديد للتعليم.

7. النظام الجديد قائم على بناء شخصية الطفل وتدريب المعلمين وتغيير المناهج وإعادة فرش الفصول ، فضلا عن إعادة التقييم.

8. لن يكون هناك امتحان في أول 4 سنوات دراسية بالصفوف الأولى.

9. إيقاف الترخيص للكتب الخارجية في النظام الجديد.

10. إتاحة المجال لوسائل تعليمية مختلفة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد.

11. يتسلم الطالب 4 كتب، «عربى وإنجليزي ، اللغة العربية، الإنجليزي، والتربية الدينية».

12. لن يدرس المستوى الرفيع في مدارس اللغات بعد دمجه في الكتب الجديدة.

13. منهج اللغة الإنجليزية مصمم للمدارس كلغة ثانية.

14. تدريس الباقة المجمعة في اللغات يفوق ما كان يدرس من علوم ورياضيات ومستوى رفيع.

15. إلغاء المستوى الرفيع من مدارس اللغات الرسمية والقوميات.

16. توجد امتحانات جديدة ورقيا حتى تسليم التابلت، وخلال العام التمهيدي للثانوية يتم استكمال باقي عناصر جديدة.