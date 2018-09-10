تعرف على «أدوات الإصلاح» في نظام التعليم الجديد

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، من وضع الخطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد ، الذي يطبق على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في يوم 22 سبتمبر الحالي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ضوابط وخطوات نظام التعليم الجديد ، فيما يخص نظام التعليم القائم «أدوات الإصلاح» ، وهي كما يلي:

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1. تحسين النظام التعليم القائم ، عن طريق الانتقال من ثقافة الدرجات للمهارات.

2. إتاحة محتوى رقمي للسنوات الدراسية في النظام القديم.

3. تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

4. إتاحة الكتب الخارجية بالمجان.

5. توفير بنوك أسئلة.

6. يوجد نظام تصحيح إلكتروني للصف الأول الثانوي.

7. تدريب المصححين إلكترونيا.

بالنسبة للمدارس اليابانية

1ـ دخول 34 مدرسة مصرية يابانية الخدمة فى 19 محافظة مع بدء الدراسة.

2ـ قبول 13 ألفا و240 طالبا لرياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى.

3ـ قبول 697 معلما بالإضافة إلى المديرين والوكلاء.

4ـ أكبر مدرسة مصرية يابانية هى حدائق أكتوبر بقبول 1320 طفل و61 معلم.

5ـ يبدأ تدريب المعلمين يوم 12 على اللغة الإنجليزية والمديرين والوكلاء.

6ـ يبدأ تدريب كل فريق العمل فى المدارس اليابانية يوم 14 سبتمبر حتى 18 على يد خبراء يابانيين.

7ـ تدريب معلمى المدارس اليابانية على المنهج الجديد من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى.