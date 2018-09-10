تعرف على أبرز ضوابط نظام التعليم الجديد في المدارس اليابانية  

منذ 27 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على أبرز ضوابط نظام التعليم الجديد في المدارس اليابانية  
المدارس اليابانية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، من وضع الخطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد ، الذي يطبق على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ضوابط وخطوات نظام التعليم الجديد ، فيما يخص نظام المدارس المصرية اليابانية ، وهي كما يلي:

1. تستعد 34 مدرسة مصرية يابانية إلى دخول الخدمة ، في 19 محافظة مع بدء العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

2. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبول 13 ألفا و240 طالبا ، في مرحلة رياض الأطفال ، ومرحلة الصفين الأول والثاني الابتدائي ، في المدارس اليابانية.

3. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبول 697 معلما ، فضلا عن المديرين والوكلاء ، في المدارس اليابانية.

4. أكبر مدرسة مصرية يابانية ، هي حدائق أكتوبر ، حيث قبلت 1320 طفلا و61 معلما.

5. يبدأ تدريب المعلمين يوم 12 سبتمبر الحالي ، على اللغة الإنجليزية والمديرين والوكلاء.

6. يبدأ تدريب فريق العمل في المدارس اليابانية ، يوم 14 سبتمبر الحالي ، وحتى 18 من الشهر ذاته ، على يد خبراء يابانيين.

7. يتم تدريب معلمي المدارس اليابانية على المنهج الجديد ، من 18 سبتمبر الحالي حتى 20 من الشهر ذاته.