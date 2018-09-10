تعرف على أبرز ضوابط نظام التعليم الجديد في المدارس اليابانية  

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، من وضع الخطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد ، الذي يطبق على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ضوابط وخطوات نظام التعليم الجديد ، فيما يخص نظام المدارس المصرية اليابانية ، وهي كما يلي:

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1. تستعد 34 مدرسة مصرية يابانية إلى دخول الخدمة ، في 19 محافظة مع بدء العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

2. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبول 13 ألفا و240 طالبا ، في مرحلة رياض الأطفال ، ومرحلة الصفين الأول والثاني الابتدائي ، في المدارس اليابانية.

3. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبول 697 معلما ، فضلا عن المديرين والوكلاء ، في المدارس اليابانية.

4. أكبر مدرسة مصرية يابانية ، هي حدائق أكتوبر ، حيث قبلت 1320 طفلا و61 معلما.

5. يبدأ تدريب المعلمين يوم 12 سبتمبر الحالي ، على اللغة الإنجليزية والمديرين والوكلاء.

6. يبدأ تدريب فريق العمل في المدارس اليابانية ، يوم 14 سبتمبر الحالي ، وحتى 18 من الشهر ذاته ، على يد خبراء يابانيين.

7. يتم تدريب معلمي المدارس اليابانية على المنهج الجديد ، من 18 سبتمبر الحالي حتى 20 من الشهر ذاته.