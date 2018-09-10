تعرف على نوعية مناهج الصف الأول الابتدائي في نظام التعليم الجديد

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اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم الإثنين ، الموافق 10 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2018 ، الخاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية في الصف الأول الابتدائي ، في النظام الجديد للتعليم.

وفي بيان صحفي عنها اليوم الإثنين ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تطبق المناهج الدراسية ، وفقا للمادة الثانية في القرار على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدارس الجمهورية الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والخاصة كافة ، بنوعيها العربي واللغات ، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، نوعية المناهج التي سوف يدرسها طلاب الصف الأول الابتدائي في النظام الجديد ، وهي كالتالي:

1. منهج متعدد التخصصات.

2. منهج اللغة العربية.

3. منهج اللغة الإنجليزية.

4. منهج التربية الدينية.

5. منهج التربية البدنية والصحية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم ، يشارك في تدريس المناهج الدراسية ، اثنين من المعلمين داخل حجرة المدرسة.