تعرف على تفاصيل نظام التعليم الجديد بعد اعتماده من الوزير

Advertisements

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث أصدرت الوزارة القرار رقم 344 لسنة 2019 ، والذي تضمنت المادة الأولى منه ، تطبيق القرار على طلاب الصف الأول الثانوي ، بداية من العام الدراسي 2018 / 2019.

وأوضحت الوزارة أن المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، تشمل مواد دراسية أساسية تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، وذلك بعد أن يؤدي فيها الامتحان، وهي «اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الجغرافيا، الكمبيوتر، الفلسفة والمنطق، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء».

Advertisements

ولفتت التعليم إلى أن هناك مواد يجري فيها الامتحان للطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع، وتشمل «التربية الدينية، التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وتتم الامتحانات خلال العام الدراسي الجديد على 4 مرات للمواد الدراسية كافة ، كما يلي:

1. الامتحان الأول والثاني يعقد في نهاية الفصل الدراسي الأول ، وتحسب للطالب أعلى درجة منها.

2. الامتحان الثالث والرابع يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحسب للطالب أعلى درجة منها ، وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات المقررة يعتبر باقٍ للإعادة.

وتدرس المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوي، وتدرس مادة التربية الرياضية لجميع الصفوف، ويعقد لها عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.

وبحسب وزارة التعليم ، يمارس نشاط واحد اختياري من بين الأنشطة التربوية.