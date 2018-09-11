تعرف على مصروفات مدرسة البكالوريا الدولية

Advertisements

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مصروفات مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية في التجمع الخامس ، والتي تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد ، تقترب من 15 ألف جنيه فقط ، موضحة أن هذا المبلغ يناسب كثير من الطبقات ، التي ترغب في تعليم أبنائهم في مدارس دولية.

وفي تصريحات صحفية عنها ، أوضحت المصادر أن وجود مدارس بهذه المستوى ، يقلل احتكار أصحاب المدارس الخاصة والدولية ، في التحكم في مستقبل الطلاب خاصة في المصروفات الدراسية.

Advertisements

وزادت المصادر ، أن الخدمة المقدمة في مدارس البكالوريا تفوق المستوى التعليمي في المدارس الدولية ، التي تصل مصروفاتها إلى عشرات الآلاف ، كما أن هناك دراسة جدوى تتم حاليا بشأن تحديد المصروفات.

وأوضحت المصادر أن عدد الأطفال في الفصل الواحد بمدارس البكالوريا ، سوف يكون 25 طالبا فقط ، على أن يفتح باب التقدم خلال الأيام المقبلة في إدارة القاهرة الجديدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة سوف تبدأ في مدرسة التجمع الخامس بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني خلال شهر أكتوبر المقبل ، وسوف يفتح باب التقدم لأولياء الأمور ، فضلا عن استقبال الطلبات والمستندات المقدمة منهم ، لإلحاق أبنائهم وفق قواعد القيد والقبول في مقر إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بداية الأسبوع المقبل.