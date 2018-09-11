«التعليم العالي» تعلن آخر موعد لتقديم طلبات تقليل الاغتراب

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ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 11 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، أن موقع التنسيق الإلكتروني ، سوف ينتهي من استقبال تحويلات تقليل الاغتراب ، لطلاب المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية ، غدا الأربعاء.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن تحويلات تقليل الاغتراب تتم عن طريق موقع مكتب التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن ، والمتمثلة في أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع ، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها ، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

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وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه لا توجد تحويلات ورقية ، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ، ويتم عن طريق استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها ، مثل اجتياز اختبار القدرات ، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.