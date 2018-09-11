تعرف على نظام الدراسة للصف الأول الثانوي في النظام الجديد

Advertisements

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 سبتمبرن القرار الوزاري المنظم لطريقة الدراسة والامتحانات بالنسبة لطلاب الصف الثانوي العام، مع بداية تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد عليهم مطلع العام الدراسي الجديد.

وذكر مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية، تفاصيل القرار الوزاري، الذي لم يتطرق إلى التابلت من قريب أو بعيد، كذلك لم ينص القرار صراحة على إذا ما كانت الامتحانات إلكترونية أو تحريرية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن ذلك لا يعني تأخر استخدام التابلت بل يؤكد أنه ليس أساس تطوير الثانوية بقدر ما هو أحد وسائل التعلم وتقييم الطلاب.

وتابع المصدر، أن القرار الوزاري الصادر اليوم، نص على عدم احتساب درجات الصف الأول الثانوي هذا العام ضمن درجات الطالب المؤهلة للجامعة، أي أنها ستكون سنة تمهيدية.

وأكد المصدر، أن هناك مواد ستضاف للمجموع وتكون دراستها ممتدة طوال العام الدراسي، وهي اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والأحياء والفيزياء والفلسفة والرياضيات واللغتان الأجنبية الأولى والثانية، بينما يدرس الطلاب ثلاث مواد لا تضاف للمجموع، وهم: التربية الوطنية والدين والكمبيوتر.

وحسب ما جاء على لسان مصدر وزارة التربية والتعليم، فإن الطالب سوف يمتحن ٤ مرات خلال العام الدراسي المقبل، اثنين منهما بنهاية الفصل الدراسي الأول واثنين بنهاية الفصل الدراسي الثاني، مع احتساب الامتحانين الأعلى في الدرجات بالنسبة للامتحانات الأربعة، موضحا أنه لو حان وقت الامتحان الأول قبل توزيع التابلت فسوف يتم اختبار الطلاب ورقيا بشكل استثنائي لحين تسليم الأجهزة للطلاب.