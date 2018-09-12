التعليم: رفع كثافات الطلاب في المدارس الرسمية للغات إلى 50 طفلا

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا رسميًا، اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، يفيد برفع كثافات الطلاب في المدارس الرسمية للغات إلى 50 طفلا فى الفصل و40 طالبا فى القاعة الواحدة بالمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وكان القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، الذى ينظم العمل بالمدارس التجريبية، ويغير اسمها إلى “رسمية” أكد أن مدة الدراسة بهذه المدارس تبدأ بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين دراسيين، تليها مرحلة التعليم الأساسى ثم الثانوى، مع تحديد عدد الطلاب بالفصل بحيث لا يتعدى الـ”36″ طالبا، فى الرسمية لغات، و29 تلميذا فى الرسمية المتميزة لغات.

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جدير بالذكر أن المرحلة الابتدائية كانت سجلت أعلى كثافات للفصول بالمدارس على مستوى الجمهورية، في العام الدراسي 2016 -2017، حيث بلغ متوسط أعداد الطلاب في الفصل للمرحلة الابتدائية نحو 46 تلميذ.

وفى المرحل التعليمية الأخرى، جاء متوسط كثافة الفصول خلال العام الدراسى 2016/ 2017.

كالتالى…

– المرحلة التعليمية ما قبل الابتدائى، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 35 تلميذ.

– المرحلة الابتدائية، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 46 تلميذ.

– المرحلة الإعدادية، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 43 تلميذ.

– المرحلة الثانوية العامة، بلغ متوسط كثافة الفصل بها نحو 39 تلميذ.

– مدارس الثانوى الصناعى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 35 تلميذ.

– مدارس الثانوى الزراعى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 41 تلميذ.

– مدارس الثانوى التجارى، بلغ متوسط كثافة الفصول بها نحو 39 تلميذ.