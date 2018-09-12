تعرف على تفاصيل الدراسة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية التراكمية في النظام الجديد

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أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليو الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، قرارًا يعرض التفاصيل الخاصة بطريقة الدراسة والامتحانات في نظام التعليم الجديد بالمرحلتين الابتدائية والثانوية التراكمية، والذي سوف يبدأ مع العام الدراسي الجديد (2018 – 2019).

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أولا: القرار الوزاري الخاص بالصف الأول في الثانوية التراكمية:

1- لن تحتسب درجات الصف الأول الثانوي عند دخول الطالب إلى الجامعة.

2- يدرس الطالب 10 مواد تضاف درجاتها لمجموع الطالب وهي، العربي، الإنجليزي، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الجغرافيا، الفلسفة، التاريخ، الرياضيات.

3- يدرس الطالب 3 مواد ويمتحن فيها ولا تضاف درجاتها للمجموع، وهي التربية الدينية والوطنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4- تجرى الامتحانات خلال العام الدراسي على 4 مرات في كل المواد الدراسية.

5- الامتحانان الأولى والثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.

6- الامتحانان الثالث والرابع في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما.

7- الرسوب في الامتحانات الأربعة يعني إعادة الطالب للسنة الدراسية كلها.

8- الدراسة في جميع المواد ممتدة وليست منتهية، وعلى مدار العام الدراسي، بمعنى أن المنهج الذي يدرسه الطالب في الفصل الدراسي الأول يمتحن فيه نهاية الفصل الدراسي الثاني.

9- يدرس الطلاب مادة خاصة بالتربية الرياضية ويتم امتحانهم بشكل عملي بنهاية كل فصل دراسي، لكنها لا تضاف للمجموع.

10- يختارالطالب نشاطًا واحدًا من الأنشطة التالية (التربية الفنية، التربية الموسيقية، النشاط العملي المهني، الاقتصاد المنزلي، والكشافة والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، النشاط العلمي الإبداعي، المطالعة والمكتبات)، ويمنح في النشاط عمليا بنهاية كل فصل دراسي ولا تضاف الدرجات للمجموع.

ثانيا: القرار الوزاري الخاص بالصف الأول الابتدائي في النظام الجديد:

1- يطبق هذا النظام على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بكل المدارس (الرسمية، الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، الخاصة عربي والخاصة لغات).

2- تشمل المناهج الدراسية منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الإنجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية.

3- يتشارك في تدريس المناهج الدراسية اثنان من المعلمين معا داخل حجرة الدراسة، أما الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية فهي من اختصاص معلم اللغة الإنجليزية.

4- يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، وبعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام.

5- يحظر تطبيق أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف مناهج الوزارة (يقصد الكتب الخارجية).

6- يقوم نظام التقييم بالصف الأول الابتدائي على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:

– يفوق التوقعات دائما ويرمز له باللون الأزرق (هذا لون الطالب الممتاز عند التقييم لأنه لن تكون هناك درجات بل وصف للمستوى بلون محدد).

– يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر (هذا لون خاص بالطالب صاحب المستوى الجيد عند التقييم)

– يلبي التوقعات أحيانا ويرمز له باللون الأصفر (هذا لون خاص بالطالب صاحب المستوى المقبول عند التقييم)

– أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر (هذا لون الطالب الضعيف عند التقييم).

7 – بنهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرا حول أداء ومستوى ابنه وتحفظ صورة من التقرير في ملف الطالب.