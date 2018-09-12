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نتيجة المعلمين والمعلمات المقبولين في المدارس اليابانية، فيما يخص أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين في المدارس اليابانية فقد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرار رسمي بأنه قد تم اعتماد أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم قبولهم في المدارس اليابانية المصرية في السنة الدراسية المقبلة، ولقد صرحت الوزارة عن قبول قرابة 1000 معلم ومعلمة وإداري فيما يتعلق بالعمل في المدارس اليابانية المصرية ، وذلك بعد البحث الدقيق والمراجعة لجميع المرشحين على مستوى الجمهورية.

نتيجة المعلمين والمعلمات المقبولين في المدارس اليابانية

وقد بينت وزارة التربية والتعليم في وقت سالف عن أهمية دعوة أولياء أمور الطلبة الذين تم قبولهم في المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، وضرورة الذهاب إلى المديريات التعليمية في كافة المحافظات، وذلك بغرض استيفاء الأوراق اللازمة لدخول الطلاب إلى المدرسة اليابانية المصرية ، وذلك في مطلع السنة الدراسية الجديدة، وقد أكدت الوزارة في بيان رسمي عن قبول ثلاثة عشر ألفا ومئتان وأربعون طالبا فى 34 مدرسة يابانية مصرية.

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نتيجة المقبولين في المدارس اليابانية

كما صرحت وزارة التربية والتعليم في وقت سالف عن إنطلاق مسابقة لجميع المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء الجمهورية بهدف إختيار أصحاب الكفاءة وذلك بهدف المشاركة في العمل التعليمي في المدارس اليابانية المصرية بناء على توجيهات السيد الرئيس، والذي أكد على ضرورة انتقاء المشرفين على العملية التعليمية بصورة دقيقة، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل الدراسة لمدة سنة كاملة.

أسماء المقبولين في المدارس اليابانية

وبإمكان جميع المعلمين والمعلمات المشتركين في الاختبارات التي تمت في الفترة الماضية، الإطلاع على أسماء المقبولين عبر الولوج إلى ملف أسماء المقبولين في المدارس اليابانية عبر الموقع الرسمي، حيث كشفت الوزارة عن أسماء المقبولين بشكل كامل.