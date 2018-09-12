التعليم: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالقاهرة لـ 205 درجة

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كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، أنه صدر قرار يفيد خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بمدارس القاهرة لـ 205 درجة.

واضاف ان هذا القرار سوف يتم تطبيقه بجميع الإدارات التي توجد بها أماكن شاغرة في كافة المدارس على مستوى محافظة القاهرة، وذلك بعد موافقة المحافظ.

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جدير بالذكر أن تنسيق القبول بالثانوية العامة بمدارس محافظة القاهرة، للعام الدراسي 2018 -2019، كان 220 درجه وتم تخفيضه من قبل المحافظ المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، ليصبح 210 درجات فقط؛ استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.