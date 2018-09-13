كيفية تقديم شكوى بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات والدولية

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زيادة مصروفات المدارس الخاصة واللغات والدولية مشكلة يعاني منها العديد من أولياء الأمور، ومع بداية اقتراب العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن “زيادة نسب شرائح المصروفات” في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد.

زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 كالتالي:

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زيادة 25% سنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفين جنيهاً مصرياً.

زيادة 20% سنوية للمدارس التي سجلت مصروفاتها الدراسية ألفين جنيهاً مصرياً، وتقل عن ثلاثة ألاف جنيه.

زيادة 15% سنوية للمدارس التي سجلت مصروفاتها ثلاثة ألف جنيه وتقل عن خمسة ألف جنيهاً مصرياً.

ضوابط المصروفات المدرسية

زادت المصروفات المدرسية بمعدل عشرة في المئة زيادة سنوية للمدارس الخاصة التي سجلت مصروفاتها خمسة آلاف جنيه مصري وأقل من عشرة ألاف جنيه مصري، وزيادة بمعدل سبعة في المئة سنوياً عن المدارس التي سجلت مصروفاتها عشرة آلاف جنيهاً مصرياً فأكثر.

كما تم إقرار زيادة بنسبة تصل إلى سبعة في المئة بدلاً من أربعة عشر في المئة على جميع الطلاب، والصفوف المرخصة في المدارس الدولية، وزيادة على جميع الطلاب سواء الباقين في تلك النوعية من المدارس أو المستجدين.

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من ضوابط للخدمات المقدمة من المدارس مثل “الباص المدرسي، والكتب، والزي المدرسي” على الرغم من ذلك يتعرض بعض من أولياء الأمور إلى ضغوط عدم الالتزام، وخصوصاُ بالنسبة إلى فئة “المدارس الدولية”، ولهذا فقد قامت الوزارة بوضع قرارات تعد صارمة في هذا الشأن.

قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص ضوابط لخدمات المدارس

وقد أصدر الدكتور طارق شوقي قرار وزاري يحمل رقم أربعمائة وعشرين، وهو القرار الوزاري الخاص بالمصروفات المدرسية للمدارس الخاص، وهي كالتالي:

عدم جواز رفع المصروفات الدراسية إلا بعض العرض على اللجنة المركزي للتعليم الخاص بالوزارة.

عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة السبعة في المئة سنوياً بالنسبة للطلاب المستجدين، تبعاً لأحكام الكتاب الدوري رقم خمسة لعام 2016 بشأن المدارس الدولية.

التشديد على الالتزام بإعلام المصروفات الدراسية بالجنية المصري في مكان ظاهر المدرسة.

تحصيل المصروفات المدرسية بالعملة المصرية “الجنيه” من جميع الطلاب، مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات.

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة مخالفة القرار الوزاري

وفي حالة مخالفة المدارس الخاصة والدولية للقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما يجب أن يتبعه ولي أمر الطالب في حالة تهديده بسحب ملفات أبنائهم لعدم دفع المصروفات أو زيادة المصروفات المدرسية عن الحد المخصص له تبعاٌ للقرار، يجب عليه التالي:

سرعة التقدم بالشكوى لسرعة البت فيها ن الوزارة.

إخطار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأي تجاوز في المصروفات الدراسية، أو في حالة وجود إي زيادة غير مبررة من قبل المدرسة، مرفق بها صورة المصروفات إن إمكن لولي الأمر ذلك.

التقديم بالشكوى يكون عر التواصل مع الخط الساخن الذي يحمل رقم 19126، إلى جانب خدمة الواتس آب على الرقم التالي “01207000082”، أو التقدم بالشكوى إلى قسم الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.

الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة مع الشكاوى

في حالة ورد أي شكاوى خاصة بزيادة المصروفات المدرسية سوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة الشكوى إلى مديرية التربية والتعليم التي تندرج تحت مظلتها المدرسة من أجل بحث الشكوى.

وفي حالة إذا كان الشكوى من مدرسة دولية تتولى الوزارة البحث في تلك الشكوى، كما حددت الوزارة موقع الاستعلام عن مصاريف المدارس الخاصة ضمن خدمات ولي الأمر على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن العديد من أولياء الأمور خلال العام الدراسي السابق 2017/ 2018 قد تعرضوا للعديد من الأزمات من قبل المدارس الخاصة، والمدارس اللغات، والمدارس الدولية، وقد أقرت الوزارة معدلات زيادة المصروفات المدرسية، ولكن قامت بعض من المدارس بزيادة المصروفات بقيمة تصل إلى ستين في المئة، كما طالبوا بمصروفات إضافية مع بداية “الفصل الدراسي الثاني”، إلى جانب أسعار خدمات المدارس.

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