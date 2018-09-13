تعرف كيف يتم توزيع درجات المواد الدراسية للصف الأول الثانوي في النظام الجديد

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ينطلق العام الدراسي الجديد (2018 -2019)، في 22 سبتمبر الجاري، وحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم العام والفني، فأنه سوف يتم تطبيق النظام التراكمي لأول مرة هذا العام ععلى طلاب الصف الأول الثانوي.

ويعرض لكم موقع “مصر 365″ جدول توزيع درجات المواد الأساسية للصف الأول الثانوى فى النظام الجديد للتعليم، التى تم اعتمادها وفق القرار الوزارى رقم 344 لسنة 2018.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، تفاصيل نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 344 لسنة 2019.

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وأكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن المادة الأولى من القرار تفيد أن يطبق تفاصيل على القرار على طلاب الصف الأول الثانوى بدأ من العام الدراسى 2018،2019.

وأوضحت الوزارة أن المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوى تشمل على ما يلى: مواد دراسية أساسية تضاف درجاتها إلى المجموع الكلى للطالب بعد أن يؤدى فيها الامتحان وهى” اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والرياضيات والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق والفيزياء والكيمياء والأحياء”.

ولافتت الوزارة إلى أن هناك مواد يجرى فيها الامتحان للطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى للطلاب وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابعت الوزارة أن الامتحانات تجرى خلال العام الدراسى على أربع مرات لكافة المواد الدراسية الأساسية وتكون على النحو التالى:

أولا: الامتحان الأول والثانى يتم عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الأول وتحسب للطالب أعلى درجة منها.

ثانيا: الامتحان الثالث والرابع يتم عقدها فى نهاية الفصل الدراسى الثانى وتحسب للطالب أعلى درجة منها ، وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات المقررة يعتبر الطالب باقى للإعادة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تدرس كافة المواد الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزارى وهى المواد الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى على مدار العام على أن تدرس مادة التربية الرياضية لجميع الصفوف ، ويعقد لها عملى نهاية كل فصل دراسى ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، حول نظام التقييم لطلاب الصف الأول الثانوي، في النظام الجديد، أن الطالب يمارس نشاط واحد اختيارى من بين الأنشطة التربوية ” التربية الفنية أو الموسيقية أو النشاط العلمى المهنى أو الاقتصاد المنزلى أو الكشافة والمرشدات أو المسرح والتمثيل والصحافة والإعلام وخدمة المجتمع وتنمية البيئة أو النشاط العلمى والإبداعى أو المكتبات ويقيم فيها الطالب علميا فى نهاية كل فصل دراسى ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى للطالب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، فى قرارها الوزارى الخاص بكيفية التقييم ونظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام التعليم الجديد، إلى أن النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية للصف الأول الثانوى تم الإعلان عنها وهي موضحة في الجدول المنشور أدناه ضمن القرار الصادر بهذا الشأن والذي تم الإعلان عنه.