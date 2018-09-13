استعدادا للعام الدراسي الجديد..الانتهاء من توصيل الإنترنت لـ 2300 مدرسة ثانوي

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أعلن إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، أن المديرية أنتهت من وضع خطة لتوصيل خطوط الإنترنت لجميع المدارس بالمحافظة خلال 3 أشهر منذ بداية العام الدراسي الجديد (2018- 2019)، والذي يبدأ 22 سبتمبر الجاري.

وزاد «التداوي» أن إجمالي المدارس التي سيصلها خطوط الإنترنت 309 مدارس، بنسبة 70% من مدارس المحافظة البالغ عددها 444 مدرسة، مشيرا إلى أن المدارس التي ستكون محرومة من الإنترنت هي التي تقع في المناطق النائية والقرى البعيدة التي لم تُدْعَم بخطوط الاتصالات حتى الآن.

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ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن توصيل الإنترنت لجميع المدارس سيخدم العملية التعليمة بشكل كبير، خاصة أنه سيسهل الاجتماعات عبر الفيديو بين مديري المدارس ومديري الإدارات، للاطلاع على مستجدات العملية التعليمية يوميًا، وتلقى آخر القرارات والإرشادات.

وتابع «التداوي» أن المحافظة انتهت مؤخرا بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات من توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ27 مدرسة ثانوية بمختلف تخصصاتها على مستوى المحافظة، ضمن توجيهات الوزارة لدعم المدارس الثانوية بالإنترنت والتكنولوجيا والوسائل العلمية الحديثة.

وفي سياق متصل، عن تعاون وزارة التربية والتعليم مع الوزارات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمى، كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستنتهى من توصيل الإنترنت فائق السرعة “ADSL” من خلال مشروع تطوير التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر له 22 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ2300 مدرسة ثانوي بنسبة 94% حتى الآن، وجار استكمال 200 مدرسة المتبقية بالمشروع خلال أيام.

وأضاف الوزير،، إن تنفيذ المشروع أكد نجاح منظومة البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر، حيث استطاعت الوزارة الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة قبل المدة المقررة لها خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير الاتصالات، أن تكلفة توصيل كوابل الألياف الضوئية “الفايبر” تجاوزت المليار جنيه تحملتها الدولة عن المواطن لتحسين جودة الخدمات التعليمية، والتحول إلى المنظومة الرقمية لتطوير التعليم من خلال توصيل الإنترنت لجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وحول استكمال توصيل الخدمات لباقي المدارس للمرحلتين الإعدادية والابتدائية، قال وزير الاتصالات إن المشروع حق أصيل وملك وزارة التربية والتعليم وهي صاحبة القرار في ذلك، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات “we” سترحبان بأي تعاون جديد مع وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة المقبلة.