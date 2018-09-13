تعرف على تفاصيل مناهج رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد

منذ 25 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على تفاصيل مناهج رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد
وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مطلع الأسبوع الحالي ، القرار الوزاري الخاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، حيث حمل القرار رقم 342 لسنة 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل القرار الوزاري الخاص بمقررات رياض الأطفال ، وهي كما يلي:

1. يشمل تطبيق المناهج الدراسية ، منهج متعدد التخصصات ، ومنهج اللغة العربية ، ومنهج اللغة الإنجليزية ، ومنهج التربية البدنية والصحية ، على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال kg1 وkg2 ، في مرحلة رياض الأطفال ، بمدارس التعليم العام «الرسمية ، الرسمية للغات ، الرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات» ، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2018 / 2019.

2. يشارك في تنفيذ المناهج ، اثنتان من المعلمات داخل قاعة النشاط ، بينما ينفذ الفترات المخصصة للغة الإنجليزية ، معلم اللغة الإنجليزية.

3. يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات ، إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمي لرياض الأطفال وفق ظروف كل محافظة ، شرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج التربوي وفلسفته ، وذلك بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم.

4. حظرت وزارة التربية والتعليم ، تطبيق أي مقررات دراسية غير الواردة في القرار الوزاري ، وشملت منهج متعدد التخصصات ، ومنهج اللغة العربية ، ومنهج اللغة الإنجليزية ، ومنهج التربية البدنية والصحية.

5. حددت وزارة التربية والتعليم ، نظام التقييم في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطفل ، عن طريق المهام الفردية والجماعية والمهام الشفهية ، باستخدام مقياس الأداء المتدرج كما يلي:

– يلبي التوقعات دائما ، ويرمز لها باللون الأزرق.

– يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

– أقل من المتوقع أحيانا ، ويرمز له باللون الأصفر.

– أقل من المتوقع ، ويرمز له باللون الأحمر.

6. في نهاية كل فصل دراسي ، يتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء الطفل طوال تلك الفترة ، وتحفظ صورة منه في ملف الطفل.