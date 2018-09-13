تعرف على تفاصيل مناهج رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مطلع الأسبوع الحالي ، القرار الوزاري الخاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، حيث حمل القرار رقم 342 لسنة 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل القرار الوزاري الخاص بمقررات رياض الأطفال ، وهي كما يلي:

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1. يشمل تطبيق المناهج الدراسية ، منهج متعدد التخصصات ، ومنهج اللغة العربية ، ومنهج اللغة الإنجليزية ، ومنهج التربية البدنية والصحية ، على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال kg1 وkg2 ، في مرحلة رياض الأطفال ، بمدارس التعليم العام «الرسمية ، الرسمية للغات ، الرسمية المتميزة للغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات» ، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2018 / 2019.

2. يشارك في تنفيذ المناهج ، اثنتان من المعلمات داخل قاعة النشاط ، بينما ينفذ الفترات المخصصة للغة الإنجليزية ، معلم اللغة الإنجليزية.

3. يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات ، إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمي لرياض الأطفال وفق ظروف كل محافظة ، شرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج التربوي وفلسفته ، وذلك بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم.

4. حظرت وزارة التربية والتعليم ، تطبيق أي مقررات دراسية غير الواردة في القرار الوزاري ، وشملت منهج متعدد التخصصات ، ومنهج اللغة العربية ، ومنهج اللغة الإنجليزية ، ومنهج التربية البدنية والصحية.

5. حددت وزارة التربية والتعليم ، نظام التقييم في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطفل ، عن طريق المهام الفردية والجماعية والمهام الشفهية ، باستخدام مقياس الأداء المتدرج كما يلي:

– يلبي التوقعات دائما ، ويرمز لها باللون الأزرق.

– يلبي التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر.

– أقل من المتوقع أحيانا ، ويرمز له باللون الأصفر.

– أقل من المتوقع ، ويرمز له باللون الأحمر.

6. في نهاية كل فصل دراسي ، يتسلم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء الطفل طوال تلك الفترة ، وتحفظ صورة منه في ملف الطفل.