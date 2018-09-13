قرار مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن مادة المستوى الرفيع

منذ 39 دقيقة اخبار التعليم
قرار مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن مادة المستوى الرفيع
طارق شوقي

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، إن الوزارة على علم بما تفعله بعض المدارس الخاصة ، بشأن تدريس كتاب «هاي ليفل» تحت اسم «النشاط».

وعبر جروب «أدعم طارق شوقي» ، على تطبيق «واتس آب» ، أكد الدكتور طارق شوقي ، أن الوزارة سوف تشدد إجراءاتها بشأن هذه المدارس ، وأضاف: «التحول إلى أي شيء جديد يواجهه عقبات ، لكن نحن واثقون أننا معا سوف نحقق الأفضل لأبنائنا الطلاب».

وشكا أولياء أمور بعض طلاب المدارس الخاصة ، من أن كثير من المدارس الخاصة ، بدأت تدريس «هاي ليفل» تحت اسم مادة «نشاط» ، وهو ما اعتبره البعض ستارا وبابا خلفيا لتدريس المستوى الرفيع.