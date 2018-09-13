قرار مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن مادة المستوى الرفيع

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، إن الوزارة على علم بما تفعله بعض المدارس الخاصة ، بشأن تدريس كتاب «هاي ليفل» تحت اسم «النشاط».

وعبر جروب «أدعم طارق شوقي» ، على تطبيق «واتس آب» ، أكد الدكتور طارق شوقي ، أن الوزارة سوف تشدد إجراءاتها بشأن هذه المدارس ، وأضاف: «التحول إلى أي شيء جديد يواجهه عقبات ، لكن نحن واثقون أننا معا سوف نحقق الأفضل لأبنائنا الطلاب».

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وشكا أولياء أمور بعض طلاب المدارس الخاصة ، من أن كثير من المدارس الخاصة ، بدأت تدريس «هاي ليفل» تحت اسم مادة «نشاط» ، وهو ما اعتبره البعض ستارا وبابا خلفيا لتدريس المستوى الرفيع.