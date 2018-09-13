تفاصيل تنسيق الجامعات للدبلومات الفنية 2018

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الخميس ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية ، وهي كما يلي:

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1. يحصل الطالب على نتيجة تنسيق رغباته ، عن طريق إدخال رقم الجلوس ورقمه السري ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اضغط هنا

2. تقدم 175 ألفا و725 طالبا وطالبة حصلوا على شهادة اجتياز التعليم الفني ، بأوراقهم إلى مكتب تنسيق الجامعات.

3. شهد تنسيق الجامعات للشهادات الفنية هذا العام ، زيادة في عدد الطلاب ، قدّرت بـ25 ألف طالب عن العام الماضي 2017.

4. أعلن مكتب تنسيق الجامعات ، قبول 171 ألفا و160 طالبا وطالبة ، طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم ، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة ، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

5. استنفد 4 آلاف و565 طالبا وطالبة ، رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية ، لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

6. يفتح موقع التنسيق الإلكتروني الباب لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم ، على أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الجمعة المقبل ، الموافق 14 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الإثنين المقبل ، الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018.