فقط بالجامعات الخاصة.. تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة وعلوم الحاسب واللغات بنسبة 1%

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انعقد بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، اجتماعًا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د.صديق عبد السلام أمين عام المجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع إلى أهمية استعداد الجامعات للعام الدراسى الجديد لاستقبال الطلاب، مؤكدا على أنه وفى ضوء تكليفات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يجب دعم الأنشطة الطلابية المختلفة الرياضية والثقافية والفنية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية.

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لافتا إلى أهمية تعاون الجامعات الخاصة مع الاتحاد الرياضى للجامعات، موضحا أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر على العملية التعليمية فقط بل يجب أن يمتد ليشمل إعداد الشباب المؤهل علميا وثقافيا ورياضيا.

وعن الأنشطة الرياضية، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، عن تعاقد الاتحاد الرياضي للجامعات مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة دورى الجامعات المصرية، وذلك من خلال خطة شاملة لأنشطة الاتحاد الرياضى خلال العام الجامعى 2018/2019 سيتم تطبيقها من خلال جدول زمنى محدد على مدار العام الدراسى بالكامل.

وخلال الاجتماع أكد وزير التعليم العالي، على أهمية توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى بكل جامعة.

وقرر المجلس تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، وعلوم الحاسب، واللغات بنسبة 1% لوجود أماكن شاغرة بهذه الكليات بمختلف الجامعات الخاصة مع وجود قوائم انتظار من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات.

ووافق مجلس الجامعات بالإجماع على بدء الدراسة فى كلية العلاج الطبيعى بجامعة هليوبوليس، وعلى بدء الدراسة ببرنامج المعلوماتية الطبية بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل.

كذلك تمت الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال بجامعة المستقبل.

وتم إعلام المجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2018 بإضافة كلية الطب البشرى لكليات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.