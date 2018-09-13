تصريحات هامة من التربية والتعليم بشأن المدارس المستمرة في تدريس المستوى الرفيع

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قائلاً “إن الوزارة لديها معلومات ن استمرار بعض المدارس الخاصة في تدريس مادة المستوى الرفيع تحت اسم نشاط”.

أكد الدكتور طارق شوقي عبر جروب “أعلم د. طارق شوقي” على تطبيق “الواتس آب” “إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشدد الإجراءات على هذه المدارس، لكن التحول إلى أي شيء جديد يواجه عقبات، وكلنا ثقة أننا معاً سوف نحقق الأفضل لأبنائنا جميعاً”.

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شدد الوزير في أكثر من تصريح إعلامي صادر عن الوزارة أنه لن يتراجع ن قرارها بإلغاء كتب المستوى الرفيع بالنسبة إلى طلاب المدارس الخاصة والمدارس التجريبية بالنسبة إلى الصفوف الأولى من نظام التعليم الجديد “التعليم 2.0”.

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