بالأرقام.. أعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة العاملة في مصر

منذ 2 ساعتين اخبار التعليم
بالأرقام.. أعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة العاملة في مصر
التعليم تعلن عن آخر موعد لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية عبر شبكة الإنترنت ، الأرقام والنسب التي تشير إلى تطوير التعليم العالي ، في الفترة من العام 2014 وحتى العام 2017.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل أرقام ونسب تطوير التعليم العالي ، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهي كما يلي:

أولا: الجامعات الحكومية:

1. زيادة عدد الجامعات الحكومية ، من 23 حتى 24 جامعة ، فضلا عن جامعة العريش ، وذلك بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه مصري.

2. زيادة عدد الكليات في الجامعات الحكومية ، من 392 حتى 450 جامعة ، وذلك بواقع 58 كلية بنسبة 14.6% ، وبتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه مصري.

3. استكمال مقومات فروع بعض الجامعات ، ومن بينها فرع جامعة الإسكندرية في مطروح ، وفرع جامعة أسيوط في الوادي الجديد ، وذلك تمهيدا لاستقلالهما.

4. زيادة عدد البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية ، من 118 حتى 171 برنامجا ، بواقع 53 برنامجا بنسبة 45%.

ثانيا: الجامعات والكليات الخاصة:

1. زيادة عدد الجامعات الخاصة من 18 حتى 26 جامعة ، وذلك بواقع 8 جامعات ، بينها جامعات بدأت الدراسة بالفعل ، وهي «دراية ، الجيزة الجديدة ، بدر ، المصرية الصينية ، وحورس» ، فضلا عن جامعات أنشئت ولم تبدأ الدراسة بها بعد ، وهي جامعات «الساحل الشمالي ، العلمين ، والحضرية» ، وذلك بنسبة 44.4% ، وباستثمارات غير مباشرة قدّرت بـ6.4 مليار جنيه مصري.

2. زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة ، من 132 حتى 162 جامعة ، وذلك بواقع 30 كلية بنسبة 22.7% ، وباستثمارات قدّرت بـ3 مليارات جنيه مصري.

ثالثا: المعاهد العالية الخاصة:

1. زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة ، من 148 حتى 158 جامعة ، وذلك بواقع 10 معاهد في محافظات «الشرقية ، القاهرة ، دمياط الجديدة ، المنيا ، أسوان ، وقنا» ، وبتكلفة 500 مليون جنيه مصري.

رابعا: تقويم الأداء وضمان الجودة:

1. تمويل 140 كلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

2. زيادة عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة ، من 46 حتى 87 كلية ، وذلك بواقع 41 كلية وبنسبة 89.1%.