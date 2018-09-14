بالأرقام.. أعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة العاملة في مصر

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية عبر شبكة الإنترنت ، الأرقام والنسب التي تشير إلى تطوير التعليم العالي ، في الفترة من العام 2014 وحتى العام 2017.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل أرقام ونسب تطوير التعليم العالي ، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وهي كما يلي:

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أولا: الجامعات الحكومية:

1. زيادة عدد الجامعات الحكومية ، من 23 حتى 24 جامعة ، فضلا عن جامعة العريش ، وذلك بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه مصري.

2. زيادة عدد الكليات في الجامعات الحكومية ، من 392 حتى 450 جامعة ، وذلك بواقع 58 كلية بنسبة 14.6% ، وبتكلفة قدرها 9 مليارات جنيه مصري.

3. استكمال مقومات فروع بعض الجامعات ، ومن بينها فرع جامعة الإسكندرية في مطروح ، وفرع جامعة أسيوط في الوادي الجديد ، وذلك تمهيدا لاستقلالهما.

4. زيادة عدد البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية ، من 118 حتى 171 برنامجا ، بواقع 53 برنامجا بنسبة 45%.

ثانيا: الجامعات والكليات الخاصة:

1. زيادة عدد الجامعات الخاصة من 18 حتى 26 جامعة ، وذلك بواقع 8 جامعات ، بينها جامعات بدأت الدراسة بالفعل ، وهي «دراية ، الجيزة الجديدة ، بدر ، المصرية الصينية ، وحورس» ، فضلا عن جامعات أنشئت ولم تبدأ الدراسة بها بعد ، وهي جامعات «الساحل الشمالي ، العلمين ، والحضرية» ، وذلك بنسبة 44.4% ، وباستثمارات غير مباشرة قدّرت بـ6.4 مليار جنيه مصري.

2. زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة ، من 132 حتى 162 جامعة ، وذلك بواقع 30 كلية بنسبة 22.7% ، وباستثمارات قدّرت بـ3 مليارات جنيه مصري.

ثالثا: المعاهد العالية الخاصة:

1. زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة ، من 148 حتى 158 جامعة ، وذلك بواقع 10 معاهد في محافظات «الشرقية ، القاهرة ، دمياط الجديدة ، المنيا ، أسوان ، وقنا» ، وبتكلفة 500 مليون جنيه مصري.

رابعا: تقويم الأداء وضمان الجودة:

1. تمويل 140 كلية للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

2. زيادة عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة ، من 46 حتى 87 كلية ، وذلك بواقع 41 كلية وبنسبة 89.1%.