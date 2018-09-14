تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر لتسديد المصروفات الدراسية

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بدأ بنك ناصر الاجتماعي ، تنفيذ خطة جديدة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء أمور الطلاب ، عن طريق تقديم برنامج تمويل لسداد المصروفات الدراسية للطلاب ، وذلك بحد أقصى 50 ألف جنيه ، تسدد خلال 10 أشهر للسنة الدراسية الواحدة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات التي تهم أولياء أمور الطلاب ، بشأن الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي ، لسداد المصروفات الدراسية ، وهي كما يلي:

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1. الحد الأقصى للقرض يكون 50 ألف جنيه ، تسدد خلال 10 أشهر عن السنة الدراسية الواحدة.

2. الفائدة على القرض تكون بنسبة تتراوح بين 11 وحتى 11.7%.

3. الفئات التي تستحق الحصول على القرض ، هم «العاملون في القطاع الحكومي ، أصحاب المعاشات وورثتهم ، العاملون في القطاع الخاص ، والعاملون في المهن الحرة».

4. المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي ، هي «طلب الحصول على التمويل ، صورة بطاقة الرقم القومي ، إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة ، خطاب من المدرسة بالسنة الدراسية ، قيمة المصروفات الخاصة بالطالب ، شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر ، ومفردات المرتب لولي الأمر».