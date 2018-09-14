تعرف على تفاصيل آلية تقييم طلاب رياض الأطفال في نظام التعليم الجديد

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، تفاصيل المقررات الدراسية في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، ضمن منظومة التعليم الجديدة التي أقرتها الوزارة ، والتي يبدأ تطبيقها بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، والذي ينطلق من يوم 22 سبتمبر الحالي.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن آلية تقييم الطلاب ، والمقررات الدراسية للطلاب ، في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها ، وهي كما يلي:

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1. يدرس الطالب 4 مناهج دراسية في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ضمن منظومة التعليم الجديد.

2. تشمل مناهج رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، منهج متعدد التخصصات «الباقة».

3. منهج اللغة العربية يكون له كتاب منفصل.

4. منهج اللغة الإنجليزية يكون له كتاب منفصل.

5. منهج التربية البدنية والصحية يكون له كتاب منفصل.

6. يطبق نظام التعليم الجديد ، على المدارس الرسمية ، والرسمية للغات ، والرسمية المتميزة للغات ، والمدارس الخاصة بنوعيها العربي واللغات.

7. يشارك في تنفيذ المناهج المشار إليها ، معلمتان داخل قاعة النشاط.

8. يتولى تنفيذ الفترات الدراسية اليومية المخصصة للغة الإنجليزية ، معلم اللغة الإنجليزية.

9. يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في المحافظات المختلفة ، إجراء التعديلات اللازمة للنظام التعليمي لرياض الأطفال ، وذلك وفقا لظروف كل محافظة.

10. يتم حظر تطبيق أي مقررات دراسية ، غير تلك الواردة في القرار الوزاري.

11. تعتمد آلية التقييم في نظام التعليم الجديد ، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطفل ، عن طريق المهام الفردية والجماعية والمهام الشفهية ، وذلك باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التاليد، «يفوق التوقعات دائما ويرمز لها باللون الأزرق ، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر ، يلبي التوقعات أحيانا ويرمز له باللون الأصفر، وأقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر».

12. يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي ، تقريرا يعبر عن أداء الطفل طوال الفصل الدراسي ، وتحفظ صورة منه في ملف الطفل.