تعرف على أهم بنود بروتوكول «التعليم» و«المدارس الدولية» لتطوير التعليم في مصر

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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ، حيث وقّع عن وزارة التربية والتعليم ، الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، بينما وقّع عن المؤسسة ، نادية حافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة المدارس الدولية في مصر.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم النقاط التي تضمنها بروتوكول وزارة التربية والتعليم ، ومؤسسة المدارس الدولية في مصر ، بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مصر ، فضلا عن تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلاب المدارس ، وهي كما يلي:

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1. تضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني لمجموعة من المدارس الحكومية الدولية ، في محافظات «القاهرة ، الإسكندرية ، القليوبية ، وبورسعيد» ، وغيرهم ، بداية من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

2. ينص البروتوكول على الاتفاق ، على أن تتولى المدارس المستهدفة تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة «الدولية» ، مع التأكيد على التزامها بتدريس مواد الهوية القومية ، على طلاب المدارس الدولية كافة.

3. تبدأ الدراسة المستهدفة ببروتوكول التعاون ، خلال شهر أكتوبر المقبل.

4. يتم الإعلان لاحقا. عن وظائف «الإدارة المدرسية ، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين» لهذه المدارس ، وذلك بنظام المأمورية من العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

5. بحسب البروتوكول الجديد ، تتولى مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، تقديم الدعم الفني والمحتوى التعليمي ، اللازمين لتشغيل المدارس المستهدفة ، فضلا عن تأهيلها للاعتماد الدولي من الجهات الدولية المانحة.

6. ينص البروتوكول على تحقيق التكاتف والتكامل ، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بهدف النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي.