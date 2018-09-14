التعليم تحذر المدارس التجريبية والخاصة قبل حلول العام الدراسي الجديد

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار حاسم إلى جميع مديريات التربية والتعليم، كما شددت الوزارة على عدم تدريس أو تطبيق أي مقررات أو كتب مدرسية مخالفة للمناهج الدراسية المقررة من قبل الوزارة على طلاب نظام التعليم الجديد للدارسين في مرحلة “رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي”.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي قد تم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية أنه قد تقرر “عدم إدراج أي كتب مستوى رفيع ضمن كتب مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي”.

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وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بشكل كامل للخطة التعليمية الجديدة وتوزيع المناهج التعليمية المعتمدة فقط من قبل الوزارة في هذا الشأن، وقد أوضحت الوزارة أن هذه التعليمات “تأتي بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الوزارة على “تنظيم العمل بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة بنوعيها العربي والخاص”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن نظام التعليم الجديد من المقرر أن ينطلق رسمياً في جميع المدارس بجمهورية مصر العربية في يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018، حيث سوف يتم تطبيقه على 2.5 مليون تلميذ بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

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