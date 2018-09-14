شروط الالتحاق برياض الأطفال بالمدرسة المصرية الدولية

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صرحت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس عن “شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، ومنها فتح القبول يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر.
شروط القبول بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس
- سن القبول في الصف الأول لرياض الأطفال أربعة سنوات في بداية شهر أكتوبر القادم، وحتى سن خمس سنوات إلا يوم.
- سن القبول في الصف الثاني من رياض الأطفال خمس سنوات وحتى ست سنوات إلا يوم.
- المدرسة تقبل جميع الأطفال في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
- لا يتم دفع أي رسوم لعقد الاختبارات.
- التقديم بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.
- إحضار أصل شهادة الميلاد إلى الإدارة التعليمية.
- يتم متابعة أسماء الطلاب المقبولين، وموعد المقابلة من خلال الإدارة التعليمية في حالة التأخر عن الموعد المحدد للطفل لا يحق للطلاب دخول المقابلة بموعد آخر.
- يتم دفع المصروفات كاملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج المقبولين، وإلا يسقط حق الطفل في دخول المدرسة.
- المصروفات لا تشمل الزي المدرسي، والكتب المدرسية.
- لا توجد أتوبيسات خاصة بالمدرسة.
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