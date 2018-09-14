وظائف خالية في المدرسة المصرية الدولية: تعرف على شروط ومميزات الوظائف

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية عن وجود “وظائف خالية” في جميع التخصصات التعليمية والإدارية، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري “إن الوزارة حريصة على التيسير على أولياء الأمور الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، فقد تم تدشين رابط إلكتروني على الموقع الرسمي لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية يمنح لأولياء الأمور معرفة معايير قبول الطلاب الجدد بالمدرسة، و استيفاء النموذج المعد لذلك”.

نص إعلان المدرسة المصرية الدولية عن الوظائف الخالية

جاء نص بيان الإعلان كالتالي “إعلان هام تعلن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس/ محافظة القاهرة بنظام البكالوريا الدولية “IB” عن وظائف خالية في التخصصات الآتية:

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مدير مدرسة.

مدير مالي وإداري.

مسؤول جودة.

معلمات رياض أطفال.

معلمين تربية فنية.

معلمين تربية رياضية.

معلمين تربية موسيقية.

معلمين لغة إنجليزية.

أمين مكتبة.

اخصائي اجتماعي.

مسؤول تطوير تكنولوجي “IT”.

مسؤول شؤون طلاب.

مسؤول شؤون عاملين.

طبيب بشري “أطفال”.

مشرفين إداريين.

عمال بالأجر.

شروط الالتحاق بالوظائف

إن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ماعدا “الطبيب، المشرفين الإداريين، العمال”.

إن يكون على رأس عمله.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة للمعلمين.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

يفضل خريجى لغات من له خبرة دولية.

يجيد العمل تحت ضغط.

السن لا يتعدى خمسة وثلاثين عاماً.

إجراءات التقدم للالتحاق بوظائف المدرسة المصرية الدولية

تسلم صحيفة أحوال بيانات معلم حديثة مختومة من الإدارة التعليمية.

سيرة ذاتية باللغة العربية والإنجليزية.

يتم تقديم الأوراق بمقر الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة بداية من يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

مميزات العمل في المدرسة المصرية الدولية

جميع العاملين بالمدرسة المصرية الدولية بنظام المأمورية المفتوحة يتقاضى كافة مستحقاته المالية كاملة من جهة عملة الأصلية بالإضافة على حوافز شهرية مغرية “بدل جهود غير عادية”.

الحصول على تدريبات دولية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدرسة.

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