شروط التقدم لشغل وظائف في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لفتح باب التقدم للعمل في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس ، وذلك وفقا لنظام البكالوريا الدولية ، بداية من يوم الأحد المقبل.

وحددت الوزارة شروط التقدم للعمل في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس وفقا لنظام البكالوريا ، بأن يكون المتقدمين من العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من معلمين وإداريين ، وتشمل «مدير مدرسة ، معلمات رياض أطفال ، مدير مالي ، مسؤول جودة ، أمين مكتبة ، أخصائي اجتماعي».

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الشروط والإجراءات والمميزات للتقدم لشغل وظائف في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس وفقا لنظام البكالوريا ، وهي كما يلي:

أولا: الشروط:

1. أن يكون جميع المتقدمين من العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدا «الطبيب ، المشرفين الإداريين ، والعمال».

2. أن يكون على رأس عمله.

3. أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

4. إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

5. يفضل خريجي لغات ومن له خبرة دولية.

6. يجيد العمل تحت ضغط.

7. ألا يزيد عمره عن 35 عاما.

ثانيا: إجراءات التقديم:

1. تسلم صحيفة أحوال بيانات معلم حديثة مختومة من الإدارة التعليمية.

2. سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.

3. يتم تقديم الأوراق في مقر الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة ، بداية من يوم 16 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ثالثا: المميزات:

1. جميع العاملين في المدرسة المصرية الدولية بنظام المأمورية المفتوحة ، يتقاضى مستحقاته المالية كاملة من جهة عمله الأصلية ، فضلا عن حافز شهري مغري «بدل جهود غير عادية».

2. الحصول على تدريبات دولية لتأهليل المعلمين للعمل في المدرسة.