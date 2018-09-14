اليوم.. مكاتب التنسيق تفتح أبوابها أمام الطلاب لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أن 4 آلاف و565 طالبا وطالبة من خريجي الدبلومات الفنية ، استنفدوا رغباتهم في التنسيق ، وذلك بعد تضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وفي بيان صحفي عنها ، لفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن موقع التنسيق سوف يفتح بابه لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم ، موضحا كذلك أن مرحلة تقديم طلبات تقليل الاغتراب ، بدأت اليوم الجمعة الموافق 14 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 17 سبتمبر الحالي.

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وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنها انتهت من توزيع طلاب الشهادات الفنية ، بنظام ثلاث وخمس سنوات ، والمعاهد المتوسطة بنظام السنتين على المعاهد ، لافتة موضحة إلى زيادة أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية ، بنظام ثلاث وخمس سنوات ، والمعاهد المتوسطة بنظام السنتين لهذا العام ، عن العام الماضي ، وذلك بنحو 25 ألف طالب وطالبة.

يذكر أن 175 ألفا و725 طالبا وطالبة ، سجلوا رغباتهم على شبكة التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية ، بنظام ثلاث وخمس سنوات ، والمعاهد المتوسطة بنظام السنتين ، وتم قبول 171 ألفا و160 طالبا وطالبة ، طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم ، وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة ، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.