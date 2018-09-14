«التعليم» تحذر مديرياتها من المستوى الرفيع

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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية كافة ، بشأن عدم تدريس كتاب المستوى الرفيع في نظام التعليم الجديد ، لمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، والصف الأول الابتدائي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطابها ، المديريات التعليمية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة ، بالالتزام بخطة توزيع المناهج التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها ، المديريات التعليمية ، من تدريس أي مقررات للصفوف الثلاثة في نظام التعليم الجديد ، غير الواردة والمعتمدة في القرارين الوزاريين 342 و343 لسنة 2018.