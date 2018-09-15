تعرف على شروط التحاق الطلاب بالمدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس

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تستعد المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس ، التي تعمل وفقا لنظام البكالوريا ، لفتح باب القبول في مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ، بداية من غدا الأحد ، الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، شروط الالتحاق بالدراسة في مرحلة رياض الأطفال ، في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس ، وهي كما يلي:

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1. تفتح المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس ، باب القبول للدراسة في مرحلة رياض الأطفال ، بداية من يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018.

2. سن القبول في الصف الأول رياض أطفال ، يكون 4 سنوات في أول أكتوبر ، وحتى 5 سنوات إلا يوم واحد.

3. سن القبول في الصف الثاني رياض أطفال ، 5 سنوات في أول أكتوبر ، وحتى 6 سنوات إلا يوم واحد.

4. تقبل المدرسة المصرية الدولية ، الأطفال من أنحاء الجمهورية كافة.

5. لا يتم دفع أي رسوم لعقد اختبار في المدرسة المصرية الدولية.

6. يتم التقديم في إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

7. يتم إحضار أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم إلى الإدارة التعليمية.

8. يتم متابعة أسماء الطلاب المتقدمين وموعد المقابلة في الإدارة التعليمية ، وفي حال التأخر عن الموعد المحدد ، فلا يحق للطفل دخول المقابلة في موعد آخر.

9. تعلن النتيجة فث الإدارة التعليمية للمقبولين ، لمن انطبقت عليهم معايير الاختيار.

10. يتم دفع المصروفات كاملة ، خلال 15 يوما من إعلان النتيجة ، وإلا يسقط حق الطفل في الالتحاق بالمدرسة ، ويتم النظر في قوائم الانتظار.

11. المصروفات الدراسية في المدرسة المصرية الدولية ، لا تشمل الزي المدرس أو الكتب الدراسية.

12. لا توجد أوتوبيسات خاصة بالمدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس.