كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا الدولية الذي استحدثته وزارة التعليم

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توسعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في تطبيق تجربة البكالوريا الدولية ، وذلك بعد الطفرة التي حققتها ، مدرستي البكالوريا الدولية الحكومية في الشيخ زايد ، والمعراج في حي المعادي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا ، وطرق دارسته ، وملامحه ، وهو كما يلي:

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1. يحصل الطالب على شهادة دولية تسمى iB ، على غرار الدبلومة الأمريكية وشهادة ig.

2. تعتمد تجربة البكالوريا الدولية على 3 برامج دراسية ، الأول المرحلة الابتدائية لمدة 7 سنوات دراسية ، يبدأ من pypt ما يعادل kg1 في النظام الدراسي العاديد، وحتى الصف الخامس الابتدائي.

3. يدرس البرنامج الأول بلغة البلد «العربية» ، وهو عبارة عن تدريس اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ الرياضيات والأنشطة.

4. تقييم الطالب بالاستعانة بوسائل مختلفة خلافا للاختبارات التحريرية.

5. البرنامج الثاني هو المرحلة المتوسطة myp لمدة 5 سنوات ، يبدأ من myp ما يعادل الصف السادس الابتدائي حتى myp5 ، ما يعادل الصف الأول الثانوي.

6. يمتحن الطالب مع المدارس الحكومية المواد القومية ، وهي «اللغة العربية ، التربية الدينية ، والدراسات الاجتماعية» ، وباقي المواد باللغة الإنجليزية.

7. التقويم يتم حسب معايير البكالوريا الدولية.

8. يشترك في البرنامجين الأول والثاني محورا رئيسيا ، وهو عدم الاعتماد على الكتب الدراسية ، لكن على البحث عن رؤوس الموضوعات من كتب المكتبة وعبر محركات البحث.

9. البرنامج الثالث هو الدبلومة iB ويمتد لمدة عامين.

10. الاختبارات تكون في العام الأخير «الصف الثالث الثانوي» من منظمة البكالوريا الدولية ، ويتم تصحيحه دوليا.

11. يلتحق الطالب بالجامعات المصرية الحكومية حسب مجموع درجاته ضمن الـ5% المحددة وفق التنسيق.

12. يوجد برنامج رابع للتعليم المهني اعتمدته المنظمة مؤخرا.

13. تتيح شهادة البكالوريا الدولية iB للطالب ، دخول الجامعات الدولية مباشرة دون معادلات.

14. يهتم نظام البكالوريا ببناء الشخصية وغرس سمات راقية.

15. نظام البكالوريا جواز سفر ذهبي للمرور للجامعات المصنفة عالميا.

16. يمكن الدراسة فى آخر عامين بالدبلومة باستخدام «الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية».

17. يتيح برنامج الدبلومة فرصة للطالب لاختيار مادة من كل مجموعة ضمن 6 وحدات مقررة عليه في آخر العام حسب رغبته.

18. تعتمد الدراسة على نظام مجموعات وتصنيفات ، بينها مجموعة الرياضيات والعلوم وتجارية واقتصادية وفنون ومجموعة آداب.

19. يتراوح عدد أيام الدراسة في مدرسة البكالوريا بين 160 حتى 165 يوما فعليا بخلاف الإجازات.

20. ينقسم العام الدرسى لـ4 فصول دراسية.

21. يتم تقييم الطالب بشكل دوري عقب كل وحدتي بحث.

22. يعتمد البرنامج الأول على فكرة معلمة القاعة ، وله معلم مساعد مهمته مساعدة معلم القاعة.