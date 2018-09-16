السيسي يفتتح المدارس اليابانية اليوم

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، عدد من المدارس اليابانية والفنية التطبيقية التكنولوجية ، ومدارس المتفوقين ، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وانتهت وحدة الفيديو كونفرانس في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من إجراء البروفات النهائية ، لنقل الصوت والصورة في أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المدارس.

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مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات صحفية عنه ، إن البروفات تهدف إلى الاطمئنان على قوة إشارة الإرسال والاستقبال ، وجودة الصوت والصورة.

وتفقد وفد من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، برئاسة اللواء يسري عبد الله ، عدد من المدارس المصرية اليابانية في محافظة المنوفية والجيزة ، ومدارس المتفوقين والمدارس التكنولوجية التطبيقية ، التي تبدأ العمل العام الحالي.

ودخلت 34 مدرسة يابانية الخدمة في العام الدراسي الجديد ، بينما يبلغ عدد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 14 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية ، وعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تبدأ العمل العام الحالي 4 مدارس فنية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، قال إنه سوف يتم افتتاح 34 مدرسة يابانية في 19 محافظة على مستوى الجمهورية ، حيث تم قبول 13 ألفا و240 طفلا ، والتعاقد مع 700 من المعلمين ، وأكبر مدرسة في المساحة هي حدائق أكتوبر ، حيث تضم 1320 طالبا و61 معلما ، فضلا عن مدير المدرسة والوكيل والإداريين ، واستغرق اختيار المعلمين نحو 3 أشهر ، وهناك شركة تابعة للوزارة تدير المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للأهالي التي ترغب في حجز الدروس الخصوصية مبكرا ، سوف تخسر ولن تستفيد ، حيث إن الاستثمار الحقيقي في النظام الجديد ، هو تدريب المعلمين والمحتوى والامتحانات الإلكترونية.