التعليم: تدريب الهيكل المدرسي كاملًا على النظام الجديد.. وترقية 480 ألف معلم قريبًا

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صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم الأحد، الموافق 16 سبتمبر،أنه بصدد إصدار قرارًا وزاريًا قريبًا حول ترقية 480 ألف معلم.

كان هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للحديث عن تدريبات المعلمين وبروتوكول الدبلومة الأمريكية.

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انعقد المؤتمر بحضور قيادات الوزارة، على رأسهم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وفي نفس الصدد، أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التدريبات التي تلقاها المعلمين على نظام التعليم الجديد، شمل الموجهين والمدرسين الأوائل والمديرين حيث شمل الهيكل بأكمله بالصفوف الدراسية الأولى المستهدف تطبيق النظام الجديد للتعليم عليها.

وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم عقد اختبارات للمعلمين واستمارات تقييم للمعلمين الذين تم تدريبهم على النظام الجديد للتعليم.

وأوضح وزير التربية و التعليم، أن 66% كان معدل استجابة المدرسين الذين تلقوا التدريب على نظام التعليم الجديد، وكل محور من محاور المهارات لدى المعلمين تم دراستها بشكل جيد وسيتم العمل عليها طوال رحلة التدريب.

وأكد أن الوزارة لا تعمل بشكل عشوائي فى تدريب المعلمين على النظام الجديد، وأن كل مسئول وموظف يعمل وفقا آليات عمل تم وضعها.ت المعلمين وبروتوكول الدبلومة الأمريكية.

كان هذا خلال المؤتمر الذي عقد بمقر وزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات الوزارة ومن أبرزهم الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.