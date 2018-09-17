التربية والتعليم تعلن عن قبول أعداد إضافية بالمدارس اليابانية والنتيجة اليوم على موقع الوزارة

Advertisements

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي “أحمد خيري” إن الوزارة قد قررت زيادة أعداد الفصول التي سوف يتم فتحها خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 في المدارس اليابانية لاستيعاب عدد إضافي من الطلاب المتقدمين.

وأوضح أحمد خيري في بيان رسمي صدر اليوم “سوف يتم نشر أسماء الطلاب المضافين اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

Advertisements

وأوضح “إن هذا الإجراء يأتي في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب المتقدمين في المدارس المصرية اليابانية، وبناء على طلب أولياء الأمور المتقدمين لتلك المدارس”.

أقرا المزيد السيسي يفتتح المدارس اليابانية اليوم